به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در مورد تاکسی‌های برقی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه شهری آلودگی هواست. در همین راستا شهرداری تهران به سمت برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی حرکت می‌کند. ما در شهر تهران ۸۰ هزار دستگاه تاکسی داریم که نزدیک به نیمی از آن‌ها خودروهای فرسوده بوده و گواهی صحت عملکرد ندارند. به همین خاطر یکی ازسیاست‌های اصلی دولت کنونی برقی‌سازی خودروهاست.

وی افزود: شهرداری تهران نسبت به وارد کردن خودروهای برقی اقدام کرده است. در سال ۱۴۰۳ شاهد وارد شدن ۲۵ هزار خودروی برقی، ۲ هزار و پانصد تاکسی برقی و ۱۰ هزار ون برقی خواهیم بود. در واقع نزدیک به ۶۰ هزار خودروی برقی وارد کشور خواهد شد. تا به امروز نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی برقی در دست انعقاد قرار گرفته است. همچنین هزار خودروی برقی پلاک ملی دریافت کرده و استانداردهای لازم برای فعالیت آن‌ها در ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم شده است.

مالکی اظهار داشت: قیمت در نظر گرفته شده برای این خودرو تا کنون مبلغ ۱ میلیارد تا ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. در این راستا تسهیلاتی از طریق شهرداری تهران برای تاکسی‌رانان در نظر گرفته و بازپرداخت در طی ۵ سال صورت می‌گیرد. همچنین خودروسازان نیز تسهیلاتی در این زمینه ارائه می‌کنند و با اقدامات دولت زمینه برای تهیه این خودروها برای رانندگان محترم فراهم می‌شود.

وی در مورد طریقه شارژ خودروهای برقی گفت: از سال گذشته تا به امروز در ۱۵ نقطه شهر تهران ایستگاه‌هایی برای شارژ خودروهای برقی نصب شده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، ۹۳۰ نازل دیگر در قالب ۹۶ ایستگاه شارژ نصب خواهد شد. همچنین خودروسازان بر اساس توافق صورت گرفته به ازای هر ۳۳۰ خودرو، یک بخش تعمیرگاهی و ارائه خدمات پس از فروش نیز خواهند داشت.

همچنین علیزاده رئیس سازمان اتوبوسرانی شهر تهران اظهار داشت: بیش از ۱۰ سال است که ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی نشده است. این موضوع باعث وقفه در تولید داخلی شده است. در حوزه مدیریت شهری، در سال گذشته بیش از ۴۵ درصد بودجه شهرداری به حمل و نقل اختصاص داده شد. امسال نیز حدود ۵۰ درصد بودجه به حمل و نقل تعلق گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه چهارم ما باید تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال داشته باشیم. در سال گذشته ما ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس داشتیم که ۲ هزارمورد آنها دیزلی و بر اساس استانداردهای روز دنیاست. ۵۰۰ دستگاه دیگر برقی بوده و بناست تا پایان سال تحویل شهرداری داده شود. البته این ارقام تنها مربوط به تولید داخلی است.

علیزاده اظهار کرد: در پی سفر شهردار محترم تهران به چین، مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته و منجر به انعقاد قرارداد با یکی از شرکت‌های چینی شد. در همین راستا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۲ متری برای ورود به ایران در نظر گرفته شد. لذا در مجموع تعداد اتوبوس‌های برقی ما، اعم از تولید داخلی و خارجی حدود ۵ هزار دستگاه خواهد بود. برنامه ما این است که این اتوبوس‌ها تا پایان سال وارد ناوگان حمل و نقل کشور شوند.

وی در مورد نوسازی دستگاه‌های حمل و نقل عمومی گفت: در سال ۱۴۰۲ ما حدود ۴۰۰ دستگاه را نوسازی کردیم. مجموعه حدود ۹۰۰ دستگاه مورد نوسازی قرار گرفته و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور شدند. یکی از معضلات ما در آینده این است که تعداد اتوبوس‌ها در آینده به قدری بالا خواهد بود که با کمبود رانندگان پایه یک مواجه می‌شویم. با این حال تلاش ما بر این است که برنامه‌ریزی‌های لازم را در این راستا انجام دهیم.