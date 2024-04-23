  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۱

افزایش پیکرهای کشف شده در گور جمعی بیمارستان ناصر به ۳۱۰ پیکر

افزایش پیکرهای کشف شده در گور جمعی بیمارستان ناصر به ۳۱۰ پیکر

با خارج کردن پیکرهای ۳۵ شهید دیگر، شمار پیکرهای کشف شده از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر خان‌یونس در جنوب نوار غزه به ۳۱۰ پیکر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از خارج کردن پیکر ۳۵ شهید دیگر از یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، با کشف پیکر این ۳۵ شهید، شمار پیکرهای کشف شده از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر به ۳۱۰ پیکر افزایش یافت.

روز گذشته نیز پیکر ۷۳ شهید دیگر از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر خارج شد.

در حالی که خبر کشف گورهای دسته جمعی در نزدیکی مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس باعث شد برگ دیگری از جنایات رژیم صهیونیستی آشکار شود سازمان ملل بدون محکوم کردن تل آویو تنها به ابراز نگرانی بسنده کرد.

نیروهای امدادگر فلسطینی پس از عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه گورهای دسته‌جمعی در محوطه بیمارستان ناصر شناسایی کردند.

سلامه معروف مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه از احتمال وجود ۷۰۰ شهید در گورهای دسته‌جمعی در بیمارستان ناصر خبر داده بود.

کد مطلب 6086403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها