افزایش پیکرهای کشف شده در گور جمعی بیمارستان ناصر به ۳۱۰ پیکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از خارج کردن پیکر ۳۵ شهید دیگر از یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، با کشف پیکر این ۳۵ شهید، شمار پیکرهای کشف شده از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر به ۳۱۰ پیکر افزایش یافت.

روز گذشته نیز پیکر ۷۳ شهید دیگر از گور جمعی محوطه بیمارستان ناصر خارج شد.

در حالی که خبر کشف گورهای دسته جمعی در نزدیکی مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس باعث شد برگ دیگری از جنایات رژیم صهیونیستی آشکار شود سازمان ملل بدون محکوم کردن تل آویو تنها به ابراز نگرانی بسنده کرد.

نیروهای امدادگر فلسطینی پس از عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه گورهای دسته‌جمعی در محوطه بیمارستان ناصر شناسایی کردند.

سلامه معروف مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه از احتمال وجود ۷۰۰ شهید در گورهای دسته‌جمعی در بیمارستان ناصر خبر داده بود.