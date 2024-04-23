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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۷

واکنش سازمان ملل به کشف گور جمعی در جنوب غزه

واکنش سازمان ملل به کشف گور جمعی در جنوب غزه

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کشف گورهای دسته جمعی در خانیونس در جنوب نوار غزه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به احتمال حملات رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه هشدار داد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد: حملات اسرائیل به نوار غزه را محکوم می‌کنیم.

این نهاد سازمان ملل یادآور شد که حملات رژیم صهیونیستی باعث شد طی روزهای گذشته تعدادی از فلسطینی‌ها که بیشتر آنان زن و کودک هستند، جان خود را از دست بدهند.

در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده که این نهاد سازمان ملل بار دیگر درباره یورش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه هشدار می‌دهد.

این نهاد وابسته به سازمان ملل نسبت به تخریب بیمارستان‌های ناصر و الشفاء در غزه و انتشار گزارش‌ها درباره وجود گورهای جمعی در این مناطق شدیداً ابراز نگرانی کرد.

کد مطلب 6086786

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