اقتصاد جهانی در نقطه عطف قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) با بیان این که اقتصاد جهان در نقطه عطفی است و واقعیتهای گذشته با عدم قطعیتهای جدید جایگزین شدهاند، افزود که برخی موارد با قاطعیت ثابت باقی خواهند ماند.
لاگارد خاطرنشان کرد که ارائه ایدههای جدید برای رشد اقتصاد در آینده بسیار مهم است، با این حال، برای اینکه این ایدهها کارایی داشته باشند، جامعه باید شرایطی را ایجاد کند که در آن، این ایدهها در اقتصاد ما را گسترش یابند و شکوفا شوند.
رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید کرد: برای ایجاد این شرایط، اروپا باید گلوگاههای کلیدی در انتقال، انتشار و جاهطلبی را بشکند.
وی افزود: این مورد کار آسانی نخواهد بود و اتحادیه اروپا نمیتواند وارد چنین مسابقهای با ایالات متحده شود، زیرا «بازی حاصل صفر است».
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