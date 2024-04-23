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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۴

نتایج روز نخست ملی پوشان ایران در مسابقات اسکواش قطر جونیور

نتایج روز نخست ملی پوشان ایران در مسابقات اسکواش قطر جونیور

روز نخست مسابقات اسکواش «قطر جونیور» با پیروزی نمایندگان کشورمان همراه بود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین‌المللی قطر جونیور در رده‌های سنی کمتر از ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷و ۱۹ سال پسران از دوم تا ششم اردیبهشت برگزار می‌شود. نمایندگان کشورهای ایران، کویت، چین، اردن، عربستان، پاکستان، مصر، سنگاپور، هند، مالزی، آمریکا، سری‌لانکا و کشور میزبان در دوحه با هم رقابت می‌کنند.

نتایج کامل روز اول تیم نوجوانان ایران به شرح زیر است:

دیدار محمد صالح آخانی با مروان حسین، نماینده کشور میزبان با پیروزی ورزشکار ایرانی با نتیجه ۳-۱ به پایان رسید. فرزاد حق‌خواه با علی نیاما از قطر روبه‌رو شد که او نیز توانست با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان باشد. باربد چاوشی رشتی با نتیجه مشابه از سد آناند کالرا از سنگاپور گذشت.

امیرعطا محجل فرید، امیرمهدی خراشادی‌زاده، امیررضا الوان‌ساز، فرزاد کشفی، ارشک احمدآبادی، سامیار صفری و مصطفی احراری با نتیجه مشابه ۳ بر صفر نمایندگان قطر را پشت سر گذاشتند.

یوسف قریشی و علی رحیمی نیز موفق شدند نمایندگان اردن را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند.

متاسفانه عرفان تاجور نتوانست از عبدالله علی، حریف کویتی خود عبور کند و بازی را با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کرد. آریا عمودی‌نژاد و رادین عبدالهی نیز با همین نتیجه برابر نماینده پاکستان شکست خوردند.

کد مطلب 6086453

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