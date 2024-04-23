«ابراهیم رضایی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به پاکستان اظهار کرد: پاکستان، کشوری مهمی و یکی از کشورهای بزرگ اسلامی است و تقویت ارتباط با این کشور برای ما اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه اولویت جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، تعامل و تقویت ارتباط با همسایگان است، ادامه داد: همسایگان در اولویت روابط خارجی ایران و به ویژه در دولت سیزدهم قرار دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پاکستان کشوری مهم و مؤثر در منطقه است گفت: جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های زیادی برای ارتباط با پاکستان دارد و تعمیق و گسترش روابط ایران و پاکستان و تعمیق اقدامات دوجانبه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران و پاکستان در زمینه‌هایی مانند اقتصادی، تجاری، تشکیل بازارچه‌های مشترک مرزی، انرژی، ترانزیت، حمل و نقل و همچنین در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم، با یکدیگر در تعامل هستند؛ هم ما می‌توانیم بسیاری از مایحتاج پاکستان را تأمین کنیم و هم پاکستان می‌تواند در این زمینه، به ما کمک کند.

رضایی گفت: بر این اساس، سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بسیار مهم است و می‌تواند منجر به توسعه و تعمیق روابط ایران با این کشور شود.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور ما و نخست‌وزیر پاکستان توافق کردند که در اولین گام، میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار برسد که ما هم معتقدیم این ظرفیت وجود دارد و اگر بخش‌های مختلف دو کشور فعال شوند، می‌توانند به این حجم از مبادلات تجاری برسند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سوی دیگر، بین دو ملت ایران و پاکستان روابط و سابقه بسیار بزرگ تاریخی و فرهنگی وجود دارد. ایران و پاکستان اشتراک‌های فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی بسیار زیادی با هم دارند و دو ملت ایران و پاکستان از این حیث بسیار نزدیک به همدیگر هستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سفر رئیس‌جمهور اهمیت زیادی برای تقویت ارتباط ایران و پاکستان دارد و امیدواریم ماحصل این سفر، توسعه روابط و افزایش رفاه و رضایت‌مندی برای هر دو ملت ایران و پاکستان باشد.