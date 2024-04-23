اهمیت ورود به بازارهای بین المللی برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین میرآبادی رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: حوزه سلامت متشکل از صنایع تجهیزات پزشکی و دارو، یکی از موضوعات جذاب همکاری‌های بین المللی بوده و همواره در تعاملات بین المللی شاهد طرح همکاری از سوی کشورها در مذاکرات هستیم.

وی افزود: نکته بسیار مهمی که در شعار سال بارها و به صورت شفاف مورد تاکید رهبری قرار گرفته مسئله رشد تولید و در سال جدید جهش تولید است. اما تولید نیازمند بازار است و زمانی رشد و جهش اتفاق می‌افتد که بازارهای بزرگ‌تری داشته باشیم.

میرآبادی ادامه داد: تولیدکنندگان همیشه به دنبال بازارهایی می‌گردند که بتوانند ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دهند و یکی از مهم‌ترین آن بازارهای بین المللی است. این بازارها از این جهت مهم هستند که حضور یک کالا در بازارهای بین المللی شرایطی همچون استاندارهای خاص، کیفیت ویژه، خدمات پس از فروش و ضمانت لازم داشته و حتی در بعد طراحی صنعتی و زیبایی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین سبد محصولاتی که به عنوان توانمندی عرضه می‌شود سبد بزرگ‌تری خواهد بود و شانس موفقیت در شکل گیری تعاملات اقتصادی بالاتر خواهد رفت.

وی افزود: اگر بتوانیم برای شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی فضایی را جهت حضور فعال‌تر در عرصه بین المللی فراهم کنیم در حقیقت با دسترسی به بازارهای جدید با افزایش تولید روبه رو خواهند شد و از طرفی الزامات بازار ایجاب می‌کند که شرکت‌های تولیدی کیفیت محصولات را ارتقا داده و نتیجه اولیه آن بهبود وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و در نهایت کمک به اقتصاد دانش بنیان کشور است.

میرآبادی افزود: به همین منظور در تعاملات با کشورهای مختلف، ورود به حوزه‌های سلامت و تجهیزات پزشکی را دستور کار قرار دادیم که پیشتر آن کشورها مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و بررسی‌های ما نشان داده بیشتر آنها جذاب، بزرگ و دارای فرصت‌های طلایی هستند.

وی تاکید کرد: نمایشگاه ایران هلث به عنوان بزرگ‌ترین رویداد کشور در حوزه تجهیزات پزشکی، یکی از محفل‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد تعاملات بین المللی مبتنی بر فناوری‌های حوزه سلامت است.

میرآبادی ادامه داد: سازمان توسعه همکاری‌های علمی، با دعوت از مهمانان خارجی برای حضور در نمایشگاه و همچنین پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان برای شکل دادن ارتباطات خارجی و ایجاد زمینه برای ورود به بازارهای صادراتی جدید با تعامل با دستگاه‌های مختلفی که در حوزه بین الملل کار می‌کنند تلاش نموده تا بر غنای نمایشگاه افزوده تا شرکت‌های حاضر در نمایشگاه بتوانند از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را ببرند.

وی افزود: یکی دیگر از حوزه‌های حمایتی و تقویت بعد بین المللی این سازمان، اعطای امتیاز ویژه و اولویت به شرکت‌های برتر حاضر در نمایشگاه ایران هلث در برنامه‌های اعزام به خارج از کشور در سال جاری در قالب اعزام‌های مستقل یا حضور در پاویون ایران در نمایشگاه‌های خارجی خواهد بود.

میرآبادی گفت: ایران هلث به عنوان مهم‌ترین رویدادی که در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود، بستر بسیار خوب برای تعامل با فعالان اقتصادی این حوزه است و مشارکت در نمایشگاه قطعاً ارزش افزوده‌ای را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.