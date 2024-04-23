آمار خوب «کنت» در فولاد/ چشم پوشی ویسی از دروازه بان اتریشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان شرایط خوبی در جدول رده بندی لیگ برتر ندارد و در فاصله ۶ هفته تا پایان مسابقات با ۲۱ امتیاز در مکان سیزدهم قرار دارد و همراه با استقلال خوزستان، نساجی و صنعت نفت یکی از کاندیداهای سقوط به دسته پایین‌تر به حساب می‌آید.

فولاد در این فصل ۴ سرمربی را روی نیمکت خود دیده و در این زمینه نسبت به سایر باشگاه‌ها رکورددار است. «کریستوفر کنت» دروازه‌بان اتریشی فولاد که سابقه حضور در تیم سپاهان را هم در کارنامه خود دارد در مجموع ۲۰ بازی تا به اینجای مسابقات در درون چهارچوب دروازه فولاد ایستاده و آمار ۸ کلین شیت را از خود به ثبت رسانده است. پس از شکست فولاد برابر سپاهان در هفته بیستم، مدیران این باشگاه عبدالله ویسی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کردند و این مربی تاکنون ۴ بار روی نیمکت فولاد در فصل بیست و سوم نشسته که حاصل آن کسب دو تساوی و دو شکست بوده است.

«کنت» که به عنوان دروازه‌بان اول فولاد در این فصل شناخته می‌شد در دو دیدار اخیر این تیم روی نیمکت حضور داشته در حالی که آمار خوب میانگین ۳/‌‬ ۳ سیو را در هر بازی از خود به ثبت رسانده است و از این حیث از تمام دروازه‌بانان حاضر در لیگ برتر آمار بهتری دارد.

عبدالله ویسی با توجه به فصل پایانی حضور شهاب گردان در مستطیل سبز تصمیم گرفته تا بیشتر از این دروازه‌بان درون دروازه تیمش بهره ببرد و روی آمار خوب «کنت» چشم‌پوشی کرده است. تیم فولاد در هفته بیست و پنجم میهمان آلومینیوم اراک است و باید دید سرخ‌های خوزستانی می‌توانند از این بازی سربلند خارج شوند یا خیر.