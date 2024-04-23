سازمان ملل: بیش از ۲۳ هزار کودک قربانی سلاح های انفجاری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار کودک در دنیا، ظرف ۴ سال، بر اثر سلاح‌های انفجاری کشته یا معلول شده‌اند. در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ کودک در جهان در درگیری‌های نظامی کشته و یا دچار معلولیت شده‌اند.

به گفته استفان دو جاریک، نزدیک به نیمی از این کودکان (بیش از ۲۳ هزار) به دلیل استفاده از سلاح‌های انفجاری علیه مناطق مسکونی، کشته یا معلول شده‌اند.

سخنگوی سازمان ملل با بیان اینکه اکثر این حوادث در مناطق مسکونی رخ داده است گفت: مطالعه یونیسف نشان می‌دهد طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۲۲، سلاح‌های انفجاری تقریباً دو برابر بیشتر از اسلحه‌های گرم، کشته یا زخمی شدن شدید کودکان را موجب شده‌اند.

«تد چایبان» معاون مدیر اجرایی یونیسف نیز پیشتر گفته بود: زمانی که از سلاح‌های انفجاری در مناطق مسکونی استفاده می‌شود، کودکان علاوه بر آسیب‌های فیزیکی، در تمام جنبه‌های زندگی دچار آسیب‌های عمیقی می‌شوند.