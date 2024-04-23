روسیه: ۱۰۴ پهپاد اوکراینی سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از بهبود مواضع نیروهای ارتش این کشور در میدان نبرد با اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که در درگیری میان نیروهای این کشور و ارتش اوکراین در منطقه لوهانسک، اوکراین ۲۰ نظامی خود را از دست داد.

به گزارش وزارت دفاع روسیه، واحدهای یگان «وستوک» ارتش روسیه موفق به بهبود مواضع خود در این محور شدند. در درگیری در این منطقه ۹۵ نظامی اوکراینی کشته یا زخمی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه ۶ موشک هیمارس و ۱۰۴ پهپاد ارتش اوکراین را هم سرنگون کرد.