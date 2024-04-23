نجات جان دو کودک گرفتار در سیلاب ورودی دادگستری زرند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز (سه شنبه) خانمی به همراه دو فرزند خردسالش از ساختمان دادگستری شهرستان زرند خارج و در محل درب ورودی دادگستری منتظر رسیدن آژانس می‌شود.

در این هنگام که به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب جوی آب جلوی دادگستری همانند بخشی از خیابان مملو از آب و گل است پای یکی از فرزندان این خانم سر می‌خورد و به داخل جوی آب می‌افتد، بلافاصله با فریاد کمک خواهی مادر و کمک سرباز دادگستری تلاش برای نجات جان کودک گرفتار در جوی آب انجام می‌شود.

در حالی که توجه همه معطوف نجات فرزند اول می‌باشد فرزند دوم این خانم نیز داخل جوی آب می‌افتد و جریان آب او را به زیر پل ورودی دادگستری می‌برد که در این هنگام یکی از کارمندان دادگستری زرند که شاهد افتادن این کودک به داخل جوی مملو از آب بود به کمک او می‌شتابد و او را به طرز معجزه آسایی از داخل سوراخ مملو از آب پل ورودی دادگستری زرند نجات می‌دهد.

مجید کردی، کارمند دادگستری زرند که در جریان کمک به کودک دوم آسیب می بیند و ساعتی را در بیمارستان بستری بود در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: زمانی که متوجه افتادن این کودک به درون جوی آب شدم فوراً وارد عمل شدم و توانستم دست این کودک را که جریان آب او را به داخل سوراخ پل برده بود بگیرم و او را نجات دهم.

وی می‌افزاید: این اتفاق در حالی افتاد که مادر این کودک پیگیر نجات فرزند اولش بود و اصلاً متوجه افتادن کودک دیگرش در درون جوی آب نشده بود.

پس از این اتفاق این دو کودک به بیمارستان زرند منتقل و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.