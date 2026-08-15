۵۵ خبرنگار افتخاری در طرح «هر مسجد یک خبرنگار» ایلام مشارکت دارند

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک خبرنگار» در سطح استان، اظهار داشت: این طرح با هدف پوشش رسانهای گسترده فعالیتهای مساجد شهری و روستایی و تقویت جهاد تبیین در سطح استان در حال اجراست و خوشبختانه تاکنون ۵۵ خبرنگار افتخاری در این طرح مشارکت فعال داشتهاند.
وی با بیان اینکه مساجد همواره کانون پرورش فکری و معنوی جامعه بودهاند و نقش بیبدیلی در جریانسازی فرهنگی و اجتماعی دارند، افزود: این طرح با هدف شناسایی و انعکاس فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مساجد، به ویژه در مناطق محروم و روستایی، طراحی و اجرا شده است و خبرنگاران افتخاری با حضور در مساجد، به تولید محتوا و انعکاس عملکرد آنها میپردازند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به اینکه این طرح، گامی مؤثر در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه جهاد تبیین و تقویت نقش مساجد در جامعه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح، شاهد افزایش تعامل میان رسانهها و مساجد و همچنین ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به فعالیتهای مساجد خواهیم بود و این اقدام، میتواند به تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه کمک کند.
چراغیپور در پایان با قدردانی از مشارکت خبرنگاران افتخاری در این طرح، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این طرح، شاهد پوشش رسانهای کاملتری از فعالیتهای مساجد در سطح استان باشیم و این حرکت، زمینهساز شناسایی و معرفی الگوهای موفق مساجد و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه شود و از همه خبرنگاران و فعالان رسانهای دعوت میشود که در این طرح مشارکت داشته باشند و با قلم و دوربین خود، به انعکاس فعالیتهای ارزشمند مساجد بپردازند.
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