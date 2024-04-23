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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۴۶

فرماندار دیلم:

روند اجرای پروژه گردنه عامری دیلم تسریع شود

روند اجرای پروژه گردنه عامری دیلم تسریع شود

بوشهر- فرماندار دیلم با بیان اینکه محل انجام پروژه گردنه عامری (تنگ اسخی) به عنوان یک گذرگاه پرخطر و پرتردد شناخته می‌شود گفت: تسریع در روند انجام این پروژه باید در اولویت باشد.

گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه گردنه عامری (تنگ اسخی) اظهار داشت: با توجه به اینکه محل انجام این پروژه به عنوان یک گذرگاه پرخطر و پرتردد شناخته می‌شود و همچنین ورودی شمال استان بوشهر است، تسریع در روند انجام پروژه باید در اولویت باشد.

فرماندار دیلم افزود: ایمن سازی محدوده روستای عامری در محور دیلم به بهبهان مطالبه چندین ساله مردم و کاربران جاده‌ای بوده که در دولت سیزدهم محقق شد.

روند اجرای پروژه گردنه عامری دیلم تسریع شود

وی گفت: این طرح به طول ۱/۵ کیلومتر و اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال از ابتدای گردنه عامری با عملیات خاک برداری، خاکریزی، تعریض ابنیه و روکش آسفالت ایمن سازی می‌شود.

فرماندار دیلم جهت جذب اعتبار لازم برای تسریع در روند انجام این پروژه قول مساعد داد.

روند اجرای پروژه گردنه عامری دیلم تسریع شود

کد مطلب 6086924

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