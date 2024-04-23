روند اجرای پروژه گردنه عامری دیلم تسریع شود

گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه گردنه عامری (تنگ اسخی) اظهار داشت: با توجه به اینکه محل انجام این پروژه به عنوان یک گذرگاه پرخطر و پرتردد شناخته می‌شود و همچنین ورودی شمال استان بوشهر است، تسریع در روند انجام پروژه باید در اولویت باشد.

فرماندار دیلم افزود: ایمن سازی محدوده روستای عامری در محور دیلم به بهبهان مطالبه چندین ساله مردم و کاربران جاده‌ای بوده که در دولت سیزدهم محقق شد.

وی گفت: این طرح به طول ۱/۵ کیلومتر و اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال از ابتدای گردنه عامری با عملیات خاک برداری، خاکریزی، تعریض ابنیه و روکش آسفالت ایمن سازی می‌شود.

فرماندار دیلم جهت جذب اعتبار لازم برای تسریع در روند انجام این پروژه قول مساعد داد.