حمله به دروازه در تمرین پرسپولیس بدون کاپیتان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران، تمرین امروز را از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز کردند.
* این تمرین برنامهای سنگین و تاکتیکی به مدت ۷۵ دقیقه بود.
* پاسکاری تحت فشار در فضای کم، اجرای برنامههای حمله به دروازه و بازی فوتبال، بخشهایی از این تمرین بود.
* در جریان این تمرین امید عالیشاه و علیرضا بیرانوند زیر نظر کادر پزشکی کار کردند ولی بیرانوند در بخشهایی از تمرینات دروازهبانی هم حاضر بود.
* وحدت هنانوف هم حضور کاملی در تمام بخشهای تمرین داشت.
* حسین بادامکی، معاون ورزشی باشگاه نیز از نزدیک نظارهگر این تمرین بود.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک جمعه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در جام حذفی برگزار میشود.
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