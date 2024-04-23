حمله به دروازه در تمرین پرسپولیس بدون کاپیتان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران، تمرین امروز را از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز کردند.

* این تمرین برنامه‌ای سنگین و تاکتیکی به مدت ۷۵ دقیقه بود.

* پاس‌کاری تحت فشار در فضای کم، اجرای برنامه‌های حمله به دروازه و بازی فوتبال، بخش‌هایی از این تمرین بود.

* در جریان این تمرین امید عالیشاه و علیرضا بیرانوند زیر نظر کادر پزشکی کار کردند ولی بیرانوند در بخش‌هایی از تمرینات دروازه‌بانی هم حاضر بود.

* وحدت هنانوف هم حضور کاملی در تمام بخش‌های تمرین داشت.

* حسین بادامکی، معاون ورزشی باشگاه نیز از نزدیک نظاره‌گر این تمرین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک جمعه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در جام حذفی برگزار می‌شود.