به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از نجات ۵ گردشگر گرفتار شده در مسیر برفی دریاچه‌های «تار» و «هویر» خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۵ بامداد چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ گزارشی مبنی بر گرفتار شدن پنج نفر در حوالی دریاچه «هویر» به هلال احمر دماوند اعلام شد که بلافاصله نجات گران هلال احمر از نزدیک ترین پایگاه امداد و نجات در شهر کیلان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: گردشگران علی‌رغم انسداد جاده کوهستانی منتهی به دریاچه «هویر» و «تار» به علت شرایط نامساعد جوی اقدام به ورود به این محدوده کرده بودند که گرفتار شده و درخواست کمک خود را به جمعیت هلال احمر اعلام کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر دماوند گفت: پس از انجام هماهنگی و با تلاش دهیاری و شورای اسلامی و اهالی روستای «هویر» این مسیر کوهستانی برای دسترسی نجاتگران بازگشایی شد.

طاهری عنوان کرد: همزمان این گردشگران با راهنمایی عوامل جمعیت هلال احمر اقدام به پیمایش به موقعیت اعلام شده توسط هلال احمر کردند و به محل ایمن منتقل شدند.

وی در ادامه افزود: یک نفر که در این حادثه در اثر برودت هوا و شوک ناشی از حادثه دچار مصدومیت شده بود توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

طاهری در پایان گفت: از شهروندان و گردشگران درخواست می‌شود به هشدارهای هواشناسی و موانع ورود به محیط‌های تفریحی و گردشگری توجه کنند و در صورت بروز حادثه، با تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال احمر تماس بگیرند. جو و رحمتی بودند.