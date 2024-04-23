به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل کاظمی شامگاه سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در مراسم بزرگداشت مقام حضرت حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام در بندرعباس، با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره هود اظهار داشت: رسول گرامی اسلام در رابطه با این آیه که پیامبر را دعوت به مقاومت کرده است می‌فرمایند؛ این آیه مرا پیر کرده است؛ مقاومت و ایستادگی کار پیامبر اسلام (ص) است و قطعاً از این موضع مشکلی وجود ندارد اما باید به لحاظ روانشناسی نیز مورد بررسی قرار بگیرد که چرا با وجود اینکه مردم ثمرات انقلاب پیامبر (ص) را دیده بودند طبق این آیه نتوانستند در همراهی پیامبر (ص) استقامت کنند.

وی افزود: عدم همراهی مردم با امام در هر زمانی بار را به دوش امام جامعه می‌اندازد چنانچه شاهدیم وقتی ۳۲ دستگاه فرهنگی در کشور به وظایف خود عمل نکنند رهبری جامعه مجبور است به حوزه امر به معروف و نهی از منکر ورود کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مساجد و حسینیه‌ها باید به پایگاه اصلی تربیت جوانان و نوجوانان تبدیل شود؛ افزود: این حسینیه‌ها اگر سرباز برای مبارزه با اسرائیل نسازد، حسینیه نیست چرا که خروجی مکتب امام حسین علیه‌السلام تربیت افراد ظلم ستیز است؛ افرادی که برای امر ولیِ زمانشان پروپوزال می‌نویسند چنانچه زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید پاسداران انقلاب برنامه ۱۰ ساله برای تحقق این هدف نوشتند.

حجت الاسلام کاظمی عنوان‌کرد: خروجی مکتب سیدالشهدا علیه‌السلام تهرانی‌مقدم‌ها هستند که به امر ولی فقیه راه نابود کردن دشمنان اسلام را ترسیم می‌کنند.

وی با اشاره به رویش‌ها و ریزش‌های انقلاب اسلامی گفت: نسلی که اسرائیل را با خاک یکسان خواهد کرد نسل رویش‌های انقلاب اسلامی است، نسلی که می‌تواند پهپادهای پیشرفته و موشک‌های نسل جدید را بسازد.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اینکه ما در صنعت دفاعی رشد می‌کنیم و به والاترین جایگاه‌ها می‌رسیم نشان از این است که در صنعت دفاعی گفتمان امامین انقلاب سر لوحه‌ی کار قرار گرفته است اما در صنعتی مانند خودروسازی به این مهم توجه نشده است و نتیجه‌اش را امروز همه شاهد هستند.