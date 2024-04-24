رئیسی پاکستان را به مقصد سریلانکا ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی که به دعوت رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان به این کشور سفر کرده بود، در روز نخست سفر علاوه بر دیدار دوجانبه با نخست وزیر، نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه را نیز به اتفاق وی برگزار کرده و پس از حضور در مراسم امضای ۸ سند همکاری، در نشستی مطبوعاتی نتایج رایزنی‌های خود را تشریح کردند.

رؤسای مجالس ملی و سنا و فرمانده کل ارتش پاکستان نیز با دکتر رئیسی ملاقات کردند.

همچنین رؤسای جمهور دو کشور نیز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و دیدار با جمعی از نخبگان، فعالان اقتصادی و علمای مذهبی پاکستان پایان‌بخش برنامه‌های روز نخست سفر دکتر رئیسی بود.

در روز دوم سفر نیز دکتر رئیسی به شهرهای لاهور و کراچی به عنوان پایتخت‌های فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفر کرد. حضور در مجموعه قلعه شاهی و ادای احترام به اقبال لاهوری، حضور در دانشگاه جی‌سی‌یو لاهور و سخنرانی برای جمعی از فرهیختگان و دانشجویان این شهر و حضور در ضیافت نخبگان ایالت پنجاب دیگر برنامه دکتر رئیسی بود.

در ادامه رئیس جمهور عازم کراچی شد و در بدو ورود سروزیر و استاندار ایالت سند به دیدار وی آمدند. حضور در مزار محمدعلی جناح و ادای احترام به قائد اعظم پاکستانی‌ها، حضور در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه کراچی و دریافت دکترای افتخاری و دیدار و گفتگو با جمعی از تجار و فرهیختگان مذهبی و فرهنگی ایالت سند نیز برنامه‌های سفر دکتر رئیسی به شهر کراچی بود.