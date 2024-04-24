بمباران تجمع آوارگان فلسطینی در غزه توسط رژیم صهیونیستی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همزمان با تشدید حملههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیروهای فلسطینی مستقر در کرانه باختری در برابر تجاوزات عناصر اشغالگر به این منطقه ساکت نمانده و وارد عمل شدند.
برجای ماندن تعدادی شهید و زخمی در بمباران بامدادی غزه
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که طی بامداد امروز حملههای هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به ویژه بخشهای شمالی این باریکه از سر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش جنگندههای رژیم صهیونیستی خانههای مسکونی را در محله السلام واقع در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند که به دنبال آن تعدادی از فلسطینیهای بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی خانههای فلسطینیها را در محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه هدف قرار دادند. این جنگندههای متجاوز ساعتی قبل نیز شمال اردوگاه النصیرات را بمباران کردند.
توپخانه رژیم صهیونیستی نیز همزمان با حملههای جنگندههای این رژیم بخشهای مختلف نوار غزه را زیر آتش گرفتند.
این حملههای زمینی بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه را در برگرفت. عناصر رژیم صهیونیستی بمبهای دودزا به سمت فلسطینیهای ساکن بیت لاهیا شلیک کردند.
شبکه الجزیره نیز گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی محل تجمع آوارگان فلسطینی در نزدیکی مدرسه ابوعربان در اردوگاه النصیرات را بمباران کردند که به دنبال آن دست کم چهار فلسطینی به شهادت رسیدند.
حملههای بامدادی اشغالگران به کرانه باختری
از سوی دیگر حملههای نظامیان صهیونیست علیه شهرهای مختلف کرانه باختری همزمان با تشدید بمباران نوار غزه ادامه دارد.
شبکه المیادین گزارش داد که نظامیان صهیونیست بامداد امروز به منطقه عزون واقع در شرق قلقیلیه یورش بردند.
این عناصر متجاوز به منطقه یعبد در جنوب غرب جنین نیز حمله کرده و تعدادی از فلسطینیهای ساکن این منطقه را بازداشت کردند.
اردوگاه جدید عسکر واقع در شرق نابلس نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست طی بامداد امروز بوده است.
نظامیان اشغالگر به شهر حلحول واقع در شمال الخلیل نیز حمله کرده و خانههای شهروندان فلسطینی را تفتیش کردند. منطقه عناتا در شمال شرق قدس اشغالی، کفر نعمه در غرب رام الله و اردوگاه عقبه جبر در اریحا نیز شاهد این یورشهای وحشیانه نظامیان صهیونیست بودند.
هدف قرار گرفتن عناصر صهیونیست در درگیری با فلسطینیها
این در حالی است که نیروهای مقاومت مستقر در کرانه باختری به همراه جوانان ساکن این منطقه در برابر تجاوزات پی در پی عناصر صهیونیست ساکت نماندند.
بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین، در جریان حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه جدید عسکر در شرق نابلس نیروهای مقاومت با این عناصر وارد درگیری شدند. منابع خبری گزارش دادند که اشغالگران مانع ورود خودروهای امدادرسان به این اردوگاه شدند.
همچنین وقوع درگیریهای شدید میان جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست در شهر حلحول واقع در شمال الخلیل گزارش شده است.
گردانهای قدس شاخه نابلس اعلام کردند که نیروهای فلسطینی با عناصر صهیونیست در محور اردوگاه عسکر وارد درگیری شدند.
در جریان این درگیریها نیروهای فلسطینی موفق شدند با استفاده از چندین بمب و نارنجک تجهیزات نظامیان صهیونیست را هدف قرار دهند.
علاوه بر این درگیریهایی نیز در جریان حمله نظامیان صهیونیست به منطقه عزون واقع در شرق قلقیلیه به وقوع پیوست که به دنبال آن جوانان فلسطینی با یک بمب قدرتمند عناصر صهیونیست را هدف قرار دادند.
زمان استعفای مقامات نظامی اسرائیل نزدیک شده است
از سوی دیگر رسانههای عبری زبان اذعان کردند که با توجه به شکست ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه زمان استعفای مقامات نظامی این رژیم فرا رسیده است.
شبکه المیادین به نقل از رسانههای صهیونیستی گزارش داد: بعد از استعفای آهارون هالیوا زمان استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس شاباک فرا رسیده است.
این رسانهها تاکید کردند: افسران و مقامات نظامی دیگر که در این شکست دست دارند باید از سمت خود کناره گیری کنند.
روز گذشته نیز رسانههای صهیونیستی اذعان کردند: شکاف داخلی در اسرائیل با آغاز جنگ در نوار غزه تشدید شده به طوری که تمام تحلیلگران ارشد و فرماندهان نظامی و سیاسی در اسرائیل معتقدند راهی که تل آویو برای تحقق پیروزی در پیش گرفته بن بست است.
عامول هرئیل تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد: پیش بینی ما این است که شاهد موج گستردهای از استعفا در میان مقامات سیاسی و نظامی طی دوره آتی به دلیل شکست در مقابله با عملیات طوفان الاقصی باشیم.
«آهارون هالیوا» رئیس سرویس اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی به دلیل ناکامی در برابر عملیات هفتم اکتبر مقاومت فلسطین و همچنین پیامدهای حمله به کنسولگری ایران در دمشق استعفا کرده است.
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