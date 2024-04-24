هدف قرار گرفتن عناصر صهیونیست در درگیری با ساکنان کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین، در جریان حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه جدید عسکر در شرق نابلس نیروهای مقاومت با این عناصر وارد درگیری شدند. منابع خبری گزارش دادند که اشغالگران مانع ورود خودروهای امدادرسان به این اردوگاه شدند.

همچنین وقوع درگیری‌های شدید میان جوانان فلسطینی و اشغالگران صهیونیست در شهر حلحول واقع در شمال الخلیل گزارش شده است.

گردان‌های قدس شاخه نابلس اعلام کردند که نیروهای فلسطینی با عناصر صهیونیست در محور اردوگاه عسکر وارد درگیری شدند.

در جریان این درگیری‌ها نیروهای فلسطینی موفق شدند با استفاده از چندین بمب و نارنجک تجهیزات نظامیان صهیونیست را هدف قرار دهند.

علاوه بر این درگیری‌هایی نیز در جریان حمله نظامیان صهیونیست به منطقه عزون واقع در شرق قلقیلیه به وقوع پیوست که به دنبال آن جوانان فلسطینی با یک بمب قدرتمند عناصر صهیونیست را هدف قرار دادند.