گرامیداشت صدسالگی کافکا در کارلووی واری/ تجلیل از ۲ چهره سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره چک برای گرامیداشت فرانتس کافکا نویسنده شهیر در صدمین سالگرد درگذشت وی، فیلم‌های اقتباسی از آثار وی را که توسط اورسن ولز، مارتین اسکورسیزی، فدریکو فلینی و استیون سودربرگ ساخته شده، به نمایش می‌گذارد.

«محاکمه» ساخته اورسن ولز در سال ۱۹۶۲، «پس از ساعت‌ها» درام کافکایی نیویورکی مارتین اسکورسیزی در سال ۱۹۸۵ و «مصاحبه» فدریکو فلینی در سال ۱۹۸۷ و «کافکا» استیون سودربرگ هر ۲ از سال ۱۹۹۱ و بازسازی آن با عنوان «آقای کنف» در سال ۲۰۲۱ - هر دو با بازی جرمی آیرونز در نقش یک مرد بیمه‌گر و نویسنده - در کنار اقتباس‌های کمتر شناخته شده‌ای چون «مسخ» اثر یان نِمِک که نسخه تلویزیونی آلمانی از داستان کوتاه معروف کافکاست، فیلم سنگالی «سفارش پول» (۱۹۶۸) ساخته عثمان سِمبنه و انیمیشن کوتاه «دکتر محلی فرانتس کافکا» به کارگردانی کوجی یامامورا در سال ۲۰۰۷ از جمله این فیلم‌ها هستند.

کارل اوچ، مدیر هنری کارلووی واری و لورنزو اسپوزیتو مشاور جشنواره، از آثار کافکا به‌عنوان محرک مداومی برای فیلمسازان یاد کردند و افزودند: گویی او با حیله‌گری آنها را به چالش می‌کشد تا سعی کنند تا حد امکان به ماهیت دست نیافتنی فرمول‌بندی‌های او، روایت‌ها و واقعیت‌هایی که احساسات دلهره‌آور را برمی‌انگیزاند، نزدیک شوند و آن‌ها را به تصویر بکشند.

پنجاه و هشتمین جشنواره کارلووی واری از ۲۸ ژوئن تا ۶ جولای (۸ تا ۱۶ تیر) برگزار می‌شود، از مدیر بازیگران تحسین‌شده فرانسین میسلر («تلماسه»، «درخت زندگی»، «مرد پرنده»)، با جایزه ویژه تجلیل می‌کند. وی متصدی انتخاب بازیگران بیش از ۷۰ فیلم بوده و ۱۵ جایزه از انجمن مدیران‌ بازیگران آمریکا دریافت کرده است.

همچنین ایوان ترویان بازیگر کهنه‌کار چک در فیلم‌هایی چون «شارلاتان» و «بوته سوزان» نیز با جایزه رییس جشنواره برای نقش تاثیرگذارش در سینمای چک تجلیل می‌شود.

کارلووی واری مجموعه کامل برنامه‌های خود را در هفته‌های بعد اعلام می‌کند.