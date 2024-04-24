بازداشت شیادان بی سواد در نقاب دلسوزان مجازی کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که هر ساله با آن مواجه هستیم افراد فرصت طلب مجازی هستند که در فصل امتحانات نهایی و کنکور با ادعای دلسوزی و حمایت از داوطلبین خود را به آنها نزدیک می‌کنند و به بهانه فروش سوالات و ابزار پیشرفته تقلب از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات همه جانبه پلیس در این حوزه افزود: طی حضور همه جانبه پلیس فتا در فضای مجازی و در اجرای طرح برخورد با کلاهبرداران اینترنتی ویژه کنکور و امتحانات نهایی تعداد زیادی صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی رصد و مورد پیگیری تخصصی قرار گرفت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در قدم بعدی این پرونده مشخص شد بیش از بیست کانال و گروه تلگرامی و صفحه اینستاگرامی با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده ادعای فروش سوالات امتحانات نهایی و کنکور و ابزار تقلب را داشته و آنها را با قیمت‌های گزاف در این کانال‌ها به فروش می‌رسانند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: پس از بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی تعداد هجده نفر از افراد اصلی این تیم مجرمانه شناسایی و پس از احراز هویت و تشریفات قضائی پلیس موفق شد در یک اقدام غافلگیرانه این شیادان کلاهبردار را در محل اختفای خود در مناطق مختلف تهران بزرگ دستگیر و در چرخه پیگیری قضائی قرار دهد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه این مجرمین نیز همانند دیگر متهمین دستگیر شده سنوات قبلی هیچ‌گونه سوالی در اختیار نداشتند، تصریح کرد: تعداد زیادی از این افراد صرفاً با اعلام فروش سوالات کنکور بلافاصله بعد از واریز وجه کاربر را مسدود می‌کردند و برخی دیگر نیز سوالات بی ربط و قدیمی را به عنوان سوالات جدید برای داوطلبین ارسال می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که با تبلیغات دروغین ادعای فروش سوالات کنکور و امتحانات نهایی را دارند هدفی جز کلاهبرداری ندارند در توصیه به دانش آموزان و خانواده‌هایشان افزود: داوطلبان کنکور به تبلیغات واهی و دروغین فضای مجازی توجه نکنند چرا که فرآیند آزمون تعریف شده و امن است و تجهیزاتی که تحت عنوان راه‌های تقلب در شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسد نه تنها کمکی به داوطلبان نمی‌کند بلکه ممکن است آسیب‌های بسیار جدی به آنها وارد کند و سلامت این عزیزان را به خطر بیاندازد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب افراد سودجو که با سوءاستفاده از هویت‌های مجازی جعلی برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند را نخورید و در صورت نیاز از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با ما در ارتباط باشند.