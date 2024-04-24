۲۰ تانکر آب در روستاهای محروم بخش بیارجمند شاهرود توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات هلال احمر شاهرود از توزیع ۲۰ تانکر آب در روستاهای بخش بی ارجمند شاهرود خبر داد و ابراز داشت: روستای دراز آب از جمله مناطقی که در بحران خشکسالی قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه این تعداد تانکر به همت خیران تهیه شده است، افزود: ۷۰۰ میلیون ریال برای تهیه این تانکرها اعتبار صرف شده است.

معاون داوطلبان هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه تأمین تانکر آب بین خانواده‌های منطقه دچار تنش آبی به انجام رسید، ابراز داشت: این منطقه به خاطر خشکسالی با آسیب‌های بسیاری همراه که رفع آنها همراهی خیران را می‌طلبد.

سعیدی ضمن بیان اینکه هشت سبد غذایی نیز بید نیازمندان مناطق کم برخوردار توزیع شد، تصریح کرد: این اقدام به همت اعضا و داوطلبان خانه‌های هلال روستایی و شهری انجام شده است.

وی ضمن بیان اینکه رفع چالش‌های خانواده‌های کم برخوردار و محروم روستاهای در دستور کار است، افزود: از اولویت‌های خدمات داوطلبان تأمین آب و رسیدگی به این خانواده‌ها است.