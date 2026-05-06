  استانها
  2. سمنان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

رفع بخشی از بحران آب ایوانکی و شاهرود با پروژه‌های آبی هلال احمر

شاهرود- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از اجرای پروژه «صلح آبی کوییکا» در شاهرود و نصب دستگاه‌های تصفیه صنعتی در ایوانکی، خبر داد و گفت: بخش مهمی از نیاز آبی این مناطق رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی هلال احمر استان سمنان به موضوع عملکرد معاونت داوطلبان این جمعیت طی سال گذشته اشاره داشت و بیان کرد: هدف این معاونت رفع مشکل اساسی مردم در حوزه تأمین آب شرب است.

وی ادامه داد: بر همین اساس پروژه های برای رفع محرومیت‌ تعریف و با همراهی دستگاه ها و بسیج سازندگی و بنیاد برکت کار در مناطق بحرانی به سرعت انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از اجرای پروژه مهم صلح آبی کوییکا در شاهرود خبر داد و افزود: با این پروژه آب روستاهای همجوار رفع و جریان آب شرب پایدار برای این مناطق ایجاد شد.

درخشان تهیه دستگاه تصفیه آب صنعتی، عابر آب و تانکر پنج هزار لیتری برای اهالی ایوانکی را دیگر دستاورد فعالیت داوطلبان هلال احمر برشمرد و اظهار داشت: رویکرد این طرح دسترسی مردم به آب سالم و بهداشتی و همچنین ارتقا سطح بهداشت است.

وی به نقش آموزش در توانمند سازی و افزایش تاب آوری جامعه تاکید کرد و افزود: دوره آموزشی آشنایی با پروژه صلح آبی و کارگاه آموزشی پروژه صلح آبی کوییکا برای افزایش دانش و آگاهی جوامع بومی برگزار شده‌است.

