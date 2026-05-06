به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی هلال احمر استان سمنان به موضوع عملکرد معاونت داوطلبان این جمعیت طی سال گذشته اشاره داشت و بیان کرد: هدف این معاونت رفع مشکل اساسی مردم در حوزه تأمین آب شرب است.

وی ادامه داد: بر همین اساس پروژه های برای رفع محرومیت‌ تعریف و با همراهی دستگاه ها و بسیج سازندگی و بنیاد برکت کار در مناطق بحرانی به سرعت انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از اجرای پروژه مهم صلح آبی کوییکا در شاهرود خبر داد و افزود: با این پروژه آب روستاهای همجوار رفع و جریان آب شرب پایدار برای این مناطق ایجاد شد.

درخشان تهیه دستگاه تصفیه آب صنعتی، عابر آب و تانکر پنج هزار لیتری برای اهالی ایوانکی را دیگر دستاورد فعالیت داوطلبان هلال احمر برشمرد و اظهار داشت: رویکرد این طرح دسترسی مردم به آب سالم و بهداشتی و همچنین ارتقا سطح بهداشت است.

وی به نقش آموزش در توانمند سازی و افزایش تاب آوری جامعه تاکید کرد و افزود: دوره آموزشی آشنایی با پروژه صلح آبی و کارگاه آموزشی پروژه صلح آبی کوییکا برای افزایش دانش و آگاهی جوامع بومی برگزار شده‌است.