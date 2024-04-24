سیلاب قطار تهران- گرگان را مجبور به توقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سوخته‌سرایی اظهار کرد: آبگرفتگی شدید بخشی از خط ریلی در محدوده شهرستان بندرترکمن به دلیل بارش شدید باران، قطار تهران- گرگان را وادار به توقف کرد.

وی ادامه داد: مسافران این قطار با مینی بوس از بندرگز در حال جابه جایی به سمت گرگان هستند و با هماهنگی شهرداری گرگان تعدادی اتوبوس هم برای انتقال سایر مسافران به سمت بندرگز حرکت کردند.

سوخته‌سرایی تعداد مسافران این قطار را ۲۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: بخشی از آنان با مینی بوس از بندرگز در حال جابجایی به سمت گرگان هستند و با هماهنگی شهرداری گرگان تعدادی اتوبوس هم برای انتقال سایر مسافران به سمت بندرگز حرکت کردند.

معاون اداره کل مدیریت بحران گلستان گفت: به محض فروکش کردن آب حرکت قطار تهران - گرگان برقرار می‌شود.