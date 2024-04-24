  1. استانها
  2. گلستان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۹

معاون اداره کل مدیریت بحران گلستان:

سیلاب قطار تهران- گرگان را مجبور به توقف کرد

سیلاب قطار تهران- گرگان را مجبور به توقف کرد

گرگان- معاون اداره کل مدیریت بحران گلستان گفت: سیلاب قطار تهران- گرگان را مجبور به توقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سوخته‌سرایی اظهار کرد: آبگرفتگی شدید بخشی از خط ریلی در محدوده شهرستان بندرترکمن به دلیل بارش شدید باران، قطار تهران- گرگان را وادار به توقف کرد.

وی ادامه داد: مسافران این قطار با مینی بوس از بندرگز در حال جابه جایی به سمت گرگان هستند و با هماهنگی شهرداری گرگان تعدادی اتوبوس هم برای انتقال سایر مسافران به سمت بندرگز حرکت کردند.

سوخته‌سرایی تعداد مسافران این قطار را ۲۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: بخشی از آنان با مینی بوس از بندرگز در حال جابجایی به سمت گرگان هستند و با هماهنگی شهرداری گرگان تعدادی اتوبوس هم برای انتقال سایر مسافران به سمت بندرگز حرکت کردند.

معاون اداره کل مدیریت بحران گلستان گفت: به محض فروکش کردن آب حرکت قطار تهران - گرگان برقرار می‌شود.

کد مطلب 6087344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها