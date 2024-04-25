پیکان به دنبال اولین پیروزی برابر مس/ برنامه ۷ دیدار مرحله حساس

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال از امروز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت و با انجام یک بازی بین دو تیم لیگ برتری مس رفسنجان و پیکان آغاز می‌شود. دو تیم ۲۴ فروردین و در هفته بیست و سوم نیز رو در روی هم قرار گرفته بودند که این بازی با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید. مس رفسنجان که با هدایت محرم نویدکیا تاکنون شکستی را تجربه نکرده است، در مرحله یک شانزدهم نهایی دست به کار بزرگی زد و توانست استقلال تهران را با نتیجه دو صفر از پیش رو بردارد.

مس و پیکان تاکنون ۸ بار به مصاف هم رفته اند که ۵ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و ۳ پیروزی هم سهم پیکان بوده است. این دو تیم تاکنون و در ادوار مختلف رقابت‌های جام حذفی به مصاف هم نرفته اند و این بازی نخستین دیدار رو در روی دو تیم در جام حذفی است.

تیم پیکان در مرحله یک شانزدهم نهایی موفق شد تیم ستارگان بهمن جوان را با یک گل شکست دهد و جواز حضور در این مرحله را به دست آورد. پیکان با هدایت رضا عنایتی توانسته در دیدارهای اخیر خود در لیگ برتر نتایج قابل قبولی را کسب کند و در ۵ بازی آخر خود تنها یک شکست برابر پرسپولیس دارد و توانست دو تیم بالای جدولی ملوان و سپاهان را شکست دهد.

دیدار تیم‌های مس و پیکان از ساعت ۱۷:۴۵ و با قضاوت مهدی اجاقی برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

پنجشنبه ۶ اردیبهشت

*مس رفسنجان- پیکان تهران - ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

جمعه ۷ اردیبهشت

* مس کرمان- چادرملو اردکان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* فجر شهید سپاسی شیراز- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۸- ورزشگاه حافظیه شیراز

* هوادار تهران- مس سونگون ورزقان - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* آلومینیوم اراک- پرسپولیس - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* تراکتور تبریز- ذوب آهن اصفهان - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه یادگار امام

* ملوان بندر انزلی- سایپا تهران - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی بندر انزلی

* آبی پوشان جنوب - فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد