جامائیکا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، دفتر نخست وزیر جامائیکا اعلام کرد: تصمیم گرفتیم به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسیم.

این در حالی است که در هفته های اخیر در پی تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه، موج جدیدی از سوی کشورهای مختلف جهان در زمینه به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به راه افتاده است.

چند روز پیش جمهوری باربادوس (در حاشیه دریای کارائیب) کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ را به رسمیت شناخت.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از اقدام جمهوری باربادوس در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس در مرزهای سال ۱۹۶۷ استقبال می‌کنیم.

این در حالی است مقامات الجزایر پس از وتوی اخیر آمریکا، تصمیم دارند مجدداً پیش نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را در شورای امنیت طرح کند.

هفته گذشته آمریکا قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. آمریکا در ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی، قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت برای قبول عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. ۱۲ کشور به این قطعنامه رأی موافق و دو کشور رأی ممتنع داده بودند.