حادثه دریایی در جنوب غرب عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش شرکت امنیت دریایی «آمبری» انگلیس، از وقوع یک حادثه دریایی در جنوب غرب شهر بندری عدن حکایت دارد.

آمبری بدون ارائه جزئیات درباره این حادثه، اعلام کرد که به محض دریافت اطلاعات جدید، خبر را به‌روزرسانی خواهد کرد.

نیروهای مسلح یمن در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از اکتبر پارسال آغاز شده است، از پاییز سال ۲۰۲۳ نسبت به هدف قرار دادن کشتی‌های صهیونیستی یا وابسته به تل‌آویو عبوری از دریای سرخ اقدام و تاکید کرده است که تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و خروج متجاوزان از این باریکه، همچنان به حمله‌ها ادامه خواهد داد.