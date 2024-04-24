به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید ناصر عمرانی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در شهر اهرم به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار کرد: حضور در منزل شهدا و زیارت خانواده آنها که افرادی‌صبور و کم توقع هستند، افتخاری بزرگ برای همه مسئولان نظام اسلامی است و همه ما در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم در مسیر راه شهدا ثابت قدم می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور خانواده‌های معزز و معظم شهدا در بین ما نعمت بزرگی برای جامعه اسلامی است و نباید این حضور در منزل شهدا تنها به یک دیدار خلاصه و محدود گردد بلکه لازم است برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه این دیدارها به صورت مستمر بوده و توصیه خانواده معزز و معظم شهدا در خدمت رسانی به جامعه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: در دیدارهایی که انجام می‌شود خانواده معظم شهدا هیچ گاه خواسته شخصی از مسئولان نداشته و ندارند و در همه دیدارها توصیه‌هایی خانواده معزز و معظم شهدا به مسئولان خدمت رسانی بی منت به مردم است که این هم نشان از بزرگواری و روحیه بلند آنان در پیشبرد اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی تمام هستی خود را تقدیم راه خدا کردند و این کمترین وظیفه مسئولان است تا ضمن سرکشی به آنان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا شده و با افتخار در صدد رفع مشکلات بر آیند.

لطفی اضافه کرد: آنچه امروزه داریم همه آنها مدیون خون پاک و مطهر شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و از خودگذشتگی ایثارگران و آزادگان هستیم و هیچ شکی در آن نیست.