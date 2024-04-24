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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۵۴

فرماندار تنگستان:

خواسته‌های خانواده‌های شهدای تنگستان با جدیت دنبال می‌شود

خواسته‌های خانواده‌های شهدای تنگستان با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: خواسته‌های خانواده‌های شهدای تنگستان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید ناصر عمرانی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در شهر اهرم به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار کرد: حضور در منزل شهدا و زیارت خانواده آنها که افرادی‌صبور و کم توقع هستند، افتخاری بزرگ برای همه مسئولان نظام اسلامی است و همه ما در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم در مسیر راه شهدا ثابت قدم می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور خانواده‌های معزز و معظم شهدا در بین ما نعمت بزرگی برای جامعه اسلامی است و نباید این حضور در منزل شهدا تنها به یک دیدار خلاصه و محدود گردد بلکه لازم است برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه این دیدارها به صورت مستمر بوده و توصیه خانواده معزز و معظم شهدا در خدمت رسانی به جامعه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: در دیدارهایی که انجام می‌شود خانواده معظم شهدا هیچ گاه خواسته شخصی از مسئولان نداشته و ندارند و در همه دیدارها توصیه‌هایی خانواده معزز و معظم شهدا به مسئولان خدمت رسانی بی منت به مردم است که این هم نشان از بزرگواری و روحیه بلند آنان در پیشبرد اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی تمام هستی خود را تقدیم راه خدا کردند و این کمترین وظیفه مسئولان است تا ضمن سرکشی به آنان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا شده و با افتخار در صدد رفع مشکلات بر آیند.

لطفی اضافه کرد: آنچه امروزه داریم همه آنها مدیون خون پاک و مطهر شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و از خودگذشتگی ایثارگران و آزادگان هستیم و هیچ شکی در آن نیست.

کد مطلب 6087654

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