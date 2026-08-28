زرین کمر نقره گرفت/ حذف چهار نماینده تیم تکواندو بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی آزاد تکواندو زنان جهان صبح امروز با برگزاری مسابقات اوزان ۴۶-، ۶۲- و ۷۳+ کیلوگرم در سالن «شانگسی» شهر تائویان چین آغاز شد که از میان پنج نماینده ایران تنها حنا زرین کمر موفق به کسب مدال نقره شد و چهار دختر ایرانی حذف شدند.

زرین کمر در وزن۷۳+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت تکواندوکاری از چین را ۲ بر یک شکست داد و سپس «ژائو» از چین را نیز در دو راند متوالی از پیش رو برداشت. وی در ادامه «دا بین لی» از کره جنوبی و «میراتاجووا» از ازبکستان را شکست ‌داد، ولی در فینال به «لارن ویلیماز» تکواندوکار شاخص انگلیس باخت و نقره گرفت.

فاطمه احمدی دیگر نماینده کشورمان در این وزن میارزه اول را به «ماتیچ» از کرواسی در دو راند واگذار کرد و حذف شد

ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم دور نخست به مصاف «سوم ما» از هنگ کنگ را شکست داد و در مبارزه با «اوزاکا» از ژاپن نیز صاحب برتری شد و با واگذاری نتیجه به «ژیائوتینگ» از چین کنار رفت.

تیم کشورمان در وزن ۶۲- کیلوگرم دو نماینده داشت که نسترن ولی زاده دور نخست «دودانیکووا» از روسیه را دو راند شکست داد و سپس «آدیبکوزوف» از قزاقستان را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت. وی در سومین مبارزه «لاراج» مراکشی هم شکست داد و سپس به نماینده چین باخت و از جدول خارج شد.

یلدا ولی نژاد دیگر نماینده ایران در همین وزن در مبارزه نخست نتیجه را با «ندا لاراج» از مراکش واگذار کرد و حذف شد.

تیم هفت نقره کشورمان فردا شنبه در روز دوم نماینده ای ندارد. در روز پایانی یکشنبه هشتم مردادماه، ناهید کیانی، ساغر مرادی و هستی محمدی به مصاف رقبای خود می روند.