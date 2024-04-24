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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۳

تداوم حمله های رژیم صهیونیستی به غزه/ حمله موشکی به سدیروت+فیلم

تداوم حمله های رژیم صهیونیستی به غزه/ حمله موشکی به سدیروت+فیلم

همزمان با حمله های توپخانه ای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، مبارزان مقاومت نیز سدیروت و نیرعام را راکت باران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حمله های ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شرق اردوگاه البریج درغزه را گلوله باران کرد که بر اثر آن شماری شهید و زخمی شدند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه تل الزعتر در شمال غزه را بمباران کردند.

همزمان منابع محلی در غزه از خارج کردن ۵۱ پیکر دیگر از گور جمعی در محوطه مرکز درمانی ناصر در خان یونس در جنوب غزه خبر دادند.

منابع فلسطینی تصاویری از منطقه الحطیبه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه منتشر کردند که طی ساعات گذشته هدف حمله های سنگین رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

از سوی دیگر مبارزان سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، سدیروت و نیرعام و شهرک های اطراف غزه را هدف حمله های راکتی قرار داد.

کد مطلب 6087727

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