آژیر خطر در «کزوویم» به صدا درآمد/ مقابله قسام با اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که آژیر خطر در مرکز نظامی کزوویم در اطراف غزه به صدا درآمده است.

همزمان گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که مبارزانش با نظامیان صهیونیست که به شرق جحر الدیک در مرکز غزه رخنه کرده بودند، مقابله کرده است.

پیش از این نیز مبارزان سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، سدیروت و نیرعام و شهرک‌های اطراف غزه را هدف حمله‌های راکتی قرار دادند.

گفتنی است که گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم صهیونیستی آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۳) آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی برقرار شد. این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۳) آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم صهونیستی حملات علیه غزه را از سرگرفت. این رژیم برای جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.