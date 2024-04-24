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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۰۲

آمریکا عامل افزایش قیمت جهانی نفت

آمریکا عامل افزایش قیمت جهانی نفت

قیمت نفت در بحبوحه احتمال کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا و تداوم تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشت‌) پس از آنکه داده‌های صنعت در هفته گذشته کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا را نشان داد، افزایش یافت که نشانه مثبتی برای تقاضا بود. اگرچه بازارها به‌دقت مراقب خصومت‌ها در خاورمیانه بودند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال امروز ساعت ۶ و ۳۴ به وقت گرینویچ با ۲۶ سنت یا ۰.۲۹ درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، هر بشکه نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکا با ۲۶ سنت یا ۰.۳۱ درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۶۲ سنت معامله شد.

به‌گفته منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا، ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار بشکه کاهش یافت، درحالی‌که ۶ تحلیلگر در نظرسنجی رویترز انتظار افزایش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای را داشتند.

معامله‌گران بازار نفت برای تأیید این کاهش منتظر داده‌های رسمی ایالات‌متحده آمریکا درباره ذخیره‌سازی‌های نفت و فرآورده‌های نفتی، خواهند بود.

کد مطلب 6087759

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