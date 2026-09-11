رسالت مدرسه و معلم، پرورش نسلی آگاه، اخلاق‌ مدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صمیمی، در خطبه های سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ارومیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ارومیه، مهمترین رویکردها، برنامهها و اقدامات استان برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ را تشریح کرد.
وی با تاکید بر جایگاه بنیادین تعلیم و تربیت در ساخت آینده کشور اظهار داشت: آموزش و پرورش، مأموریتی ملی و الهی است و مدرسه، کانون شکلگیری شخصیت و هویت نسل آینده و بسترساز پرورش انسانهایی برخوردار از ایمان، اخلاق، مسئولیتپذیری، خیرخواهی، عزت، کرامت، مهربانی و روحیه خدمت است.
معلم در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی است
مدیرکل آموزش و پرورش آذ بایجان غربی گفت: بر همین اساس، رویکرد تعلیم و تربیت در استان بر تربیت دانشآموزانی تراز نظام اسلامی و انقلابی، مبتنی بر جهانبینی الهی و آموزههای اسلامی و در چارچوب سند تحول بنیادین استوار شده است.
وی معلم را در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی دانست و افزود: رسالت مدرسه و معلم، تنها انتقال دانش و مفاهیم آموزشی نیست؛ بلکه پرورش نسلی آگاه، اخلاقمدار، مسئول، هویتمند، بصیر و توانمند برای ایفای نقش مؤثر در جامعه است.
صمیمی گفت: دانشآموز امروز باید در کنار دانش و مهارت، از قدرت تشخیص، روحیه مسئولیتپذیری، توان ارتباط مؤثر، خیرخواهی، همدلی و آمادگی برای خدمت به جامعه برخوردار باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه آغاز سال تحصیلی در حیات اجتماعی کشور گفت: بازگشایی مدارس، صرفاً آغاز یک دوره آموزشی نیست، بلکه رویدادی اجتماعی و فرهنگی است که با حضور دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان، جلوهای از نشاط، امید و پویایی را در جامعه رقم میزند و از این منظر، همه ارکان تعلیم و تربیت برای رقمزدن شایسته این رویداد مسئولیت دارند.
۳۴۰۰ کلاس در برای سال تحصیلی جدید در آذربایجان غربی آماده سازی شد
صمیمی ادامه داد: در ماههای اخیر، برنامهریزیهای لازم برای آغاز سال تحصیلی انجام شده و در حوزه منابع انسانی نیز سازماندهی معلمان، مربیان، معاونان و مدیران مدارس، تعیین محل خدمت نیروها و ساماندهی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است،همچنین برنامههای آموزشی و پرورشی مدارس تدوین و مقدمات لازم برای شروع منسجم و هدفمند سال تحصیلی فراهم شده است.
وی با اشاره به اقدامات گسترده انجامشده برای آمادهسازی مدارس اظهار گرد: در این مسیر، بسیج فرهنگیان، بسیج دانشآموزی، سازمان دانش آموزی، انجمنها و دیگر تشکلهای دانشآموزی و فرهنگی، با حضور و مشارکت میدانی در تعمیر و تجهیز مدارس، رنگآمیزی، بهسازی و زیباسازی فضاهای آموزشی، در آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی نقشآفرینی کردند و ظرفیتهای تشکیلاتی و جهادی خود را در خدمت فراهمسازی محیطی مناسب برای حضور دانشآموزان به کار گرفتند.
صمیمی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۶۲۵ مدرسه در مناطق کمبرخوردار، حاشیهای و روستایی، شامل ۳۴۰۰ کلاس درس، با اجرای اقدامات تعمیر، تجهیز، رنگآمیزی، بهسازی و آمادهسازی، برای آغاز سال تحصیلی مهیا شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی همچنین با اشاره به شرایط ویژهای که در جریان حملات دشمن بر برخی فضاهای آموزشی استان تحمیل شد، گفت: در این جریان، ۹۳ مدرسه دچار آسیب جدی شدند که با تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی ظرفیتهای مختلف، روند بازسازی و آمادهسازی آنها دنبال شد و اکنون تمامی این مدارس برای پذیرش دانشآموزان در سال تحصیلی جدید آماده هستند.
صمیمی با اشاره به دستاوردهای حوزه توسعه فضاهای آموزشی در هفته دولت افزود: در این ایام، بیش از ۸۰ کلاس درس و بیش از ۱۵ مدرسه افتتاح و به بهرهبرداری رسید و حدود ۱۵ مدرسه دیگر نیز در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد؛ روندی که گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و فراهمسازی محیطهای مناسبتر برای یادگیری دانشآموزان استان به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت ثبتنام دانش آموزان اظهار کرد: تاکنون ۹۵ درصد فرایند ثبتنام دانشآموزان انجام شده است و خانوادههایی که هنوز مراحل ثبتنام فرزندان خود را تکمیل نکردهاند، میتوانند با مراجعه به مدارس، نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام و سفارش کتابهای درسی اقدام کنند تا دانشآموزان از نخستین روز سال تحصیلی با آمادگی کامل در کلاسهای درس حضور یابند.
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