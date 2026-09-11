ملت ایران با اقتدار در مقابل هیولای خونخوار از هویت کشور دفاع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در خطبه های نماز جمعه تربت جام با اشاره به فلسفه زهد انقلابی مدیران اظهار کرد: زهد انقلابی یعنی رهیدن از دنیا و این که انسان با اراده خودش زاهدانه و ساده زندگی کند، مدیران و کارگزاران نظام باید در طراز قرآن باشند و بستگی به دنیا نداشته باشند و زاهدانه زندگی کنند، زهد یک ضرورت دینی است.

امام جمعه تربت جام با اشاره به سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی افزود: امام جمعه تبریز به دست منافقین کوردل ترور و به شهادت رسید، شخصیت بزرگواری که به دلیل مبارزه علیه رژیم طاغوت دائما در حال تبعید بود و همیشه آرزوی شهادت داشت آیت الله مدنی مطیع امر ولایت بود و با شهادت از این دنیا عروج کرد.

وی با اشاره به تسلط کامل رزمندگان محور مقاومت بر دو آبراه مهم اقتصادی جهان تصریح کرد: شیعیان مرتضی علی (ع) بر دو آبراه مهم و فوق حیاتیِ جهان یعنی تنگه هرمز و باب المندب مسلّط شده‌اند تا به حول قوه الهی پوزه استکبار جهانی، مزدوران آمریکایی و صهیونیستی را به خاک بمالند.

اسلامی با اشاره به جنگ تمام عیار دشمن آمریکایی و صهیونیستی به کشور و پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت بر دشمنان و طرح برگزاری رفراندم که بجنگیم یا نجنگیم از سوی عنصر غرب زده خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن وحشی آمریکایی و صهیونی به کشور و خیال خام خود نابودی ایران اسلامی را در سر می پروراند یک خائن و احمق می تواند به جای دفاع از وطن بگوید بیائید رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم بجنگیم یا نجنگیم و صلح و سازش کنیم.

امام جمعه تربت جام افزود: ملت ایران با اقتدار و شهامت تاریخی در مقابل هیولای خونخوار، مقاوم ایستاده و از هویت کشور، ناموس و انقلاب و آرمان شهدا جانانه دفاع می کند.