به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه (۱۴۰۲) کل کشور به ریاست سید کمال هادیانفر معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافر برونشهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکتهای حملونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکتهای حملونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفتهای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت میتواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار میگیرند»، «شرکتها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوسها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا …) این مقدار توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تأمین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکتهای وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».
تخصیص ۴ هزار میلیارد با سود ۹ درصدی برای واردات اتوبوس به تعاونیهای مسافری
سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: شرکتها و تعاونیهای مسافربری در نظر داشته باشند با برنامهریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف میشود. با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حملونقل عمومی اتوبوس برونشهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال و (قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا صبح روز شنبه (۸ اردیبهشت)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حملونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهرهمندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حملونقل جادهای نهایت همکاری را به عمل میآورد.
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