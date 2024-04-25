طرح تدبر در سوره نور در خراسان جنوبی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی ضمن تشکر از اقدام ارزشمند فراجا در اجرای قویتر طرح نور اظهار کرد: توجه به محتوای قرآنی و روایی و به خصوص تدبر در معارف سوره نور میتواند به صورت ضمن خدمت کارکنان و نیز کارگاههای آموزشی و دورههای آشنایی با مبانی عفت ورزی و غیرتمندی ویژه دانش آموزان و نوجوانان برنامهریزی شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تولیدات هنری و رسانهای که رعایت ذائقه همه ردههای سنی را داشته باشند با استفاده از ظرفیت نخبگانی دانش آموزان و نوجوانان در سطح ملی و استانی از الزامات موفقت آمیز اجرای این طرح نور است که امیدواریم شورای فرهنگ عمومی این مسئله را پیگیری و جزو دغدغههای اصلی خود قرار دهد.
سالاری ادامه داد: طرح تدبر در سوره نور به موازات طرح نور فراجا به صورت گسترده در قالبهای مختلف با همراهی مجموعههای مردمی و قرآنی در استان اجرا خواهد شد تا گامی در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برداشته شود.
گفتنی است طرح تدبر در سوره نور در قالب ضمن خدمت ویژه کارکنان دولت در خراسان جنوبی مصوبه شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و مورد موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه واقع شد.
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