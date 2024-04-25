مخالفت مصر با کوچاندن فلسطینی ها به صحرای سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر امروز پنجشنبه در چهل و دومین سالگرد آزاد سازی صحرای سینا تاکید کرد: قاهره از ابتدا قاطعانه با کوچاندن فلسطینیها به صحرای سینا و یا هر مکان دیگری و بیرون کردن آنها از سرزمینشان مخالف بوده است.
وی افزود: قاهره از ابتدا خواهان حمایت از آرمان فلسطین و امنیت ملی مصر بوده است. کشور ما به صورت گسترده برای تحقق آتش بس در نوار غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه به این باریکه با دیگران همکاری میکند.
السیسی اضافه کرد: تلاشهای ما برای تشکیل کشور مستقل فلسطین با حاکمیت مستقل و دستیابی فلسطینیها به حقوق مشروع خود ادامه دارد.
وی بیان کرد: مواردی که گفته شد اصول فعالیتها و تلاشهای مصر در راستای تحقق صلح و امنیت و ثبات در منطقه را تشکیل میدهند.
رئیس جمهور مصر پیشتر در سخنانی بیان کرده بود که در گفتوگو با مقامات کشورهای اروپایی بر ضرورت تحقق آتشبس فوری در غزه تاکید کرده است.
السیسی ادامه داد: من از مقامات کشورهای اروپایی خواستم که برای برقراری آتشبس فوری در نوار غزه بیشتر تلاش کنند.
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