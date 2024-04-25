پروژه ۳۸۴ واحدی مسکن ساوه هفته آینده آماده تحویل موقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس یوسف زاده در نشست شورای مسکن شهرستان ساوه اظهار کرد: با توجه به اینکه شماری از واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن این شهرستان به صورت تحویل موقت به متقاضیان واگذار شده است، انتظار است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی نیز در اسرع وقت نسبت به محوطه سازی این پروژه اقدام کند.

وی افزود: پروژه ۳۸۴ واحدی نیز در هفته آینده آماده تحویل موقت به متقاضیان است که به مرور قرارداد واگذاری انجام می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: در پروژه ۴۸۴ واحدی نیز با توجه با درصد بالای پیشرفت فیزیکی پروژه، تعدادی از واحدها به صورت موقت به متقاضیان تحویل شده است و مقرر شد طی مکاتبه‌ای با بانک عامل نسبت به آزاد سازی مبالغ باقی مانده اقدام تا شاهد تکمیل کامل این پروژه و تحویل به تمام متقاضیان باشیم.