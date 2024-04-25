«طوفان الاقصی» توطئه عادی سازی روابط با اسرائیل را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری ظهر پنجشنبه در جمع ائمه جماعت استان قم در سالن همایش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: رژیم اشغالگر قدس خطری جدی نه تنها برای امت اسلام بلکه برای تمام بشریت است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اسرائیل غده سرطانی است و ریشه صهیونیست نیز قبل از یهودیت در مسیحیت بوده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز دولتمردان آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی به صهیونیسم مسیحی، باور و اعتقاد دارند و حمایتی که امروز از سوی آنان از رژیم اشغالگر قدس صورت می‌گیرد ناشی از همین امر است.

ذالنوری بیان کرد: دولت‌های غربی نه به دلیل نفوذ یهودیان، بلکه به دلیل نگاه اعتقادی آنان به صهیونیسم مسیحی، از اسرائیل حمایت همه جانبه ای دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط قبل از عملیات طوفان الاقصی گفت: قبل از این عملیات کشورهای به ظاهر اسلامی منطقه، برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس با هم دیگر رقابت داشتند.

وی ادامه داد: با عملیات طوفان الاقصی هیمنه اسرائیل شکسته شد و جنایات‌های بی شمار این رژیم منحوس موجب شد تا روند عادی سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم اشغالگر قدس متوقف شود و این امر از جمله دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی بود.

ذالنوری ابراز کرد: معامله قرن از توطئه‌های آمریکا و غرب و ترامپ در منطقه بود که این حربه نیز به واسطه طوفان الاقصی به شکست انجامید و با اجرا شدن معامله قرن نه تنها فلسطین، بلکه بلاد اسلامی نیز در خطر قرار می‌گرفتند.

نماینده قم در خانه ملت گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران، جبهه مقاومت و تفکر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس در منطقه تقویت شده و مردم کشورهای دیگر نیز نسبت به ماهیت و جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعلام تنفر و برائت می‌کنند.

وی عنوان کرد: امروز شاهدیم که مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس مقتدرانه ایستاده است و قدرت و توان نظامی اسرائیل و عدم اتحاد در بین کشورهای اسلامی در این امر خللی وارد نکرده است.