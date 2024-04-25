به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی قرعه‌کشی و از فردا در جزیره کیش آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، نخستین دوره رقابت‌های تنیس ساحلی در بخش بانوان و آقایان قرعه‌کشی و از فردا در جزیره کیش آغاز می‌شود.

در بخش بانوان ۱۴ تیم و در بخش آقایان ۳۰ تیم حضور دارند که در روز نخست بازی‌ها و با انجام ۲۰ مسابقه جدول اصلی به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقات از ۷ تا ۱۳ اردیبهشت در زمین‌های تنیس مارینا و پلاژ بانوان برگزار خواهد شد.

سرداوری و مدیریت این مسابقات در بخش آقایان بر عهده مسیح صلاح سرداور نشان نقره و کسری حجازی است و در بخش بانوان لعیا خیام باشی داور نشان سفید و سمیرا قدسی به عنوان سرداور و مدیر مسابقات حضور دارند. این مسابقات با اعلام و موافقت فدراسیون جهانی برای نخستین بار در ایران برگزار می‌شود.