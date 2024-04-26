به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت: آنچه ایران اسلامی در برابر رژیم غاصب صهیونیستی انجام داد یک کار الهی بود. کاری بود که بر اساس قرآن صورت گرفت.

وی افزود: این حمله، حمله تنبیهی و عملیات وعده صادق بود و بخشی مربوط به گذشته است. آن بخشی که مربوط به گذشته بود را زدن و محکم زدیم. بخشی نیز مربوط به آینده است، آنچه مربوط به آینده است اگر دوباره غلط را تکرار کنند سیلی محکم‌تر خواهند خورد.

امام جمعه موقت تهران نیروهای مسلح را بازوهای پرتوان ملت عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح دژ مستحکم ملت هستند و نمی‌گذارند دشمن کمترین تعرضی به کشور داشته باشد. مقام معظم رهبری تعبیر زیبایی هفته گذشته از نیروهای مسلح انجام دادند که فرمودند اینها مایه عزت دین هستند، اگر اینها نبودند با داعش نمی‌جنگیدند و اگر حاج قاسم نبود و با داعشی ها نمی‌جنگید باید با آنها در خیابان‌های تهران می‌جنگیدیم. اینکه با امنیت زندگی می‌کنیم آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه، کشاورزی، صنعت با آرامش اداره می‌شود در سایه خدمات این عزیزان است.



آیت الله خاتمی مساله امنیت را رکن و زیربنای همه توسعه‌ها دانست و بیان کرد: اولین ویژگی که قرآن برای یک جامعه نمونه بیان می‌کند امنیت است و همه نیروهای مسلح شایسته تکریم هستند. وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سپاه و بسیج همگی ویژگی‌های که امیرالمومنین توصیه کرده را دارند.



خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سالروز شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا و شهادت مرحوم عبدالعظیم حسنی اظهار کرد: درباره عبدالعظیم تعبیری دیدم که نوشته بود او را زنده زنده دفن کردند و به شهادت رساند و ثواب زیارت ایشان ثواب زیارت امام حسین (ع) است.



وی ضمن گرامیداشت هفته کارگر تصریح کرد: وزیر کار گزارش عملکرد خوبی ارائه داد. مقام معظم رهبری فرمودند طبق آمار نیمی از جمعیت ما کارگران و خانواده‌های آنها هستند و اگر حال این نیم جمعیت خوب شود حال نیمی از جمعیت ایران به سامان خواهد رسید. آقا در مناسبت‌هایی که روز کار و کارگر است کلماتشان منشور است. به وزیر کار گفتم این منشور را تدوین و ترسیم کنید و بایدهای آقا را در ارتباط با کارگران از جمله امنیت شغلی را اجرایی و عملیاتی کنید. فرمایشات آقا وضع و خطابه نیست بلکه دستورالعمل اجرایی است.



آیت الله خاتمی با بیان اینکه در ماجرای غزه شاهد جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها و اقتدار جبهه مقاومت بودیم، گفت: جمعی از دانشگاهی‌ها در آمریکا در دانشگاهی در کالیفرنیا و فرانسه به حمایت از مظلومین غزه برخاسته‌اند و کشوری که به دروغ خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کند ۱۰۰ نفر از این معترضین را دستگیر کرد. استاد برجسته روابط بین‌الملل در دانشگاه هاروارد می‌گوید آمریکا باید بپذیرد که نسل آمریکا نسلی است که به کلی تغییر کرده است معنای این حرف این است که بعد از حدود ۲۰۰ روز مقاومت مردم غزه بیداری وجدانی در دنیا شکل گرفته است.