نقش کارگران در تحقق شعار سال انکار ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف برزگر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کلاچای با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران اظهار کرد: سخنان مقام معظم رهبری نشانگر اهمیتی است که معظم له به نقش و جایگاه کارگران در تولید و اقتصاد کشور دارد.

وی توجه به جایگاه کار و کارگر را در اسلام با اهمیت توصیف کرد و گفت: بی شک تحقق شعار سال در گرو عزم جدی جامعه کارگری امکان پذیر است.

حجت الاسلام برزگر در ادامه با اشاره به سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و امضای قرارداد همکاری میان دو کشور آن را راهبردی و در راستای تأمین منافع و مصالح دو کشور همسایه دانست.

امام جمعه موقت کلاچای با اشاره به آغاز برداشت محصول برگ سبز چای و لزوم حمایت دولت از چایکاران تصریح کرد: معتقدم قیمت برگ سبز چای باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

وی اضافه کرد: این شرایط موجب می‌شود تا چایکاران با رغبت مضاعف وارد عرصه کشاورزی شوند.

حجت الاسلام برزگر همچنین در ادامه مطالبی در خصوص نهم اردیبهشت سالروز تأسیس شوراها و دوازدهم اردیبهشت هفته معلم ارائه کرد.