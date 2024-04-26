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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۳

طوفان بشری مردم صعده یمن در حمایت از غزه

طوفان بشری مردم صعده یمن در حمایت از غزه

مردم استان صعده یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده، بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صبح امروز جمعه در شهر و مناطق مختلف استان صعده در شمال یمن، راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تحت عنوان «همراه با غزه باعزت... بسیج و آماده‌باش عمومی» برگزار شد.

مردم استان صعده با برافراشتن پرچم‌های یمن و فلسطین و پرچم‌های آزادی و برائت از دشمنان خدا، تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی را خواستار شدند و خشم خود را از آمریکا و دشمن صهیونیستی به علت ارتکاب جنایات و تجاوزات علیه مردم فلسطین فریاد زدند.

همزمان با راهپیمایی مرکزی در شهر صعده، راهپیمایی در ۲۲ نقطه دیگر این استان شمالی یمن در حمایت از مردم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها، بی‌تفاوتی حکومت‌های عربی و اسلامی و همدستی آنها را در جنگ و نسل‌کشی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین که بیش از ۲۰۰ روز است با حمایت بی حد و حصر آمریکا و غرب انجام می‌شود، محکوم کردند.

راهپیمایان همچنین در بیانیه پایانی خود بر حمایت از عملیات ضدصهیونیستی نیروهای مسلح یمن در قالب نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» تأکید و افزایش و تشدید این عملیات‌ها را در کنار تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی خواستار شدند.

کد مطلب 6089177

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