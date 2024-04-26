طوفان بشری مردم صعده یمن در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صبح امروز جمعه در شهر و مناطق مختلف استان صعده در شمال یمن، راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تحت عنوان «همراه با غزه باعزت... بسیج و آماده‌باش عمومی» برگزار شد.

مردم استان صعده با برافراشتن پرچم‌های یمن و فلسطین و پرچم‌های آزادی و برائت از دشمنان خدا، تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی را خواستار شدند و خشم خود را از آمریکا و دشمن صهیونیستی به علت ارتکاب جنایات و تجاوزات علیه مردم فلسطین فریاد زدند.

همزمان با راهپیمایی مرکزی در شهر صعده، راهپیمایی در ۲۲ نقطه دیگر این استان شمالی یمن در حمایت از مردم غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها، بی‌تفاوتی حکومت‌های عربی و اسلامی و همدستی آنها را در جنگ و نسل‌کشی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین که بیش از ۲۰۰ روز است با حمایت بی حد و حصر آمریکا و غرب انجام می‌شود، محکوم کردند.

راهپیمایان همچنین در بیانیه پایانی خود بر حمایت از عملیات ضدصهیونیستی نیروهای مسلح یمن در قالب نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» تأکید و افزایش و تشدید این عملیات‌ها را در کنار تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی خواستار شدند.