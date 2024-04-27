کسب سهم مناسب از بازار با کار گروهی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استانها و شعب مستقل بانک برگزار شد.
ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهمترین سیاستها و اولویتهای جدید پیشروی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاستهای بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرحهای توسعهای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.
وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و هماهنگیهای بهعمل آمده، امسال میتوانیم با اقدامات و فعالیتهای مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.
نجار زاده با اشاره به شعار"جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیتها، برنامهریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصهها تلاش میکنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.
به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی داراییهای بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساختهای فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود.
نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سالها توانست با برنامهریزیهای منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استانها با کارِ گروهی، همافزایی و تلاش مضاعف از سایر بانکها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.
وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژهای را طراحی و تولید کنیم.
مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و همافزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.
نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاههای بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاههای بزرگ، باید به سرعت تصمیمگیری شود.
وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیتهای قانونی به آن رسیدگی میشود.
وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور بهعنوان یک اقدام بزرگ و بینظیر در بانک ملی، گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی بهعنوان بانکی پیشرو اثبات شد.
نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.
وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیتها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیلهای موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.
مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سوالات مطرح شده از سوی مدیران با آنها تبادل نظر و گفتوگو کرد و در تبیین برنامههای پیشِروی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایستهسالاری و شفافیت در امور انجام میشود.
گفتنیست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راهاندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساختهای فناوری، نظارت جدیتر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.
همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاهها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سوالات حاضران، مهمترین سیاستها و برنامههای کاری پیشروی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامههای بانک مطرح شد.
در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساختهای فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی دادهها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشینپروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.
در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخصهای عملکردی بانک در سرفصلها و بخشهای مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سوالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استانها و شعب مستقل دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.
این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.
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