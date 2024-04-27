شنبه ۸ اردیبهشت؛ قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز شنبه (۸ اردیبهشت) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴ هزار و ۱۹۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۱ هزار و ۲۶۸ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۷ هزار و ۲۳۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۴ هزار و ۱۰۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۲ هزار و ۳۴ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۳۷ تومان است.

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