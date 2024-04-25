به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز پنجشنبه (۶ اردیبهشت) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ ۴۴ هزار و ۳۸ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۴۱ هزار و ۱۱۸ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۶۰ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۳ هزار و ۹۴۰ تومان رسیده است. اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۱ هزار و ۹۹۱ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۱۹۶ تومان است.