به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز سه‌شنبه (۴ اردیبهشت) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۳ هزار و ۸۹۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۰ هزار و ۹۷۶ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۶ هزار و ۷۳۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۳ هزار و ۶۲۸ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۵۲ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۱۵۷ تومان است.

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