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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۹

سه‌شنبه ۴ اردیبهشت؛ قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

سه‌شنبه ۴ اردیبهشت؛ قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

هر اسکناس دلار آمریکا امروز سه‌شنبه (۴ اردیبهشت) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۴۳ هزار و ۸۹۶ تومان و حواله دلار نیز به ۴۰ هزار و ۹۷۶ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز سه‌شنبه (۴ اردیبهشت) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۳ هزار و ۸۹۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۰ هزار و ۹۷۶ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۶ هزار و ۷۳۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۳ هزار و ۶۲۸ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۵۲ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۱۵۷ تومان است.

برای مشاهده نرخ رسمی ارز و طلا به سایت مرکز مبادله ایران به «نشانی» مراجعه کنید.

کد مطلب 6086331
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بلید قیمت رسمی رو بیارن پایین تا پالس منفی ندهد

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