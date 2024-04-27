به گزارش خبرنگار مهر، «چندهیچ» به نویسندگی مریم یاسینزاده و کارگردانی رومینا مهدوی که نگاهی متفاوت به جنگ دارد و روایتی از سرانجام وقایع جنگ با پنج گویش مختلف است، در پردیس تئاتر شهرزاد نمایشنامه خوانی می شود.
رومینا مهدوی کارگردان این نمایشنامهخوانی در این باره توضیح داد: در این وضعیت که دل نگرانیهای زیادی برای جنگ وجود دارد خواستم با اجراخوانی این نمایشنامه از همه جوانب تاثیرات جنگ در زندگی مردم آگاه شویم. به امید روزی که صلح در تمام جهان برقرار باشد.
این اجراخوانی به صورت محدود و در روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت برگزار میشود. تارا قبادی، پویا رجبی، حسین ملکی، سروشا فاضلی، غزل کوچکبیگ و مهیار کشاورز نقشخوانهای این اجرا هستند.
دیگر عوامل این نمایشنامهخوانی عبارتند از دستیار کارگردان: مهسا کرم وندی، روابطعمومی: هما اعرابی، آهنگساز: ارشیا مستوفی، پوستر و تبلیغات: سهیل فلاح و عکاس: پرنیا خوشرو.
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