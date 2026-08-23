جریمه ۲۴۶ میلیارد ریالی قاچاقچی سیگار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق ۸۸ کارتن سیگار خارجی به ارزش ۴۰ میلیارد و۶۱۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلفان را علاوه بر ضبط کالا با احتساب ارزش خودروهای حامل به پرداخت ۲۴۶ میلیارد ۹۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را ماموران پلیس امنیت اقتصادی با کشف کالا از ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و پژو ۴۰۵ در تبریز، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.