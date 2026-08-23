به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جعفر تشکری هاشمی در چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد وجود سرعتگیرها و سرعتکاه ها در سطح شهر، اظهار کرد: شب گذشته یکی از معلمان با بنده تماس گرفت که برای فرزندشان در انتهای خیابان دماوند به دلیل ایجاد یک سرعتکاه حادثه پیش آمده است. ظاهراً در این معبر حوادث دیگری رخ داده است.

وی همچنین تصریح کرد: از شهرداری و مناطق ۲۲ گانه درخواست می کنیم که بر اساس دستورالعمل ها، به قواعد در مورد نصب سرعتکاه ها توجه کنند. برای مثال ارتفاع سرعتکاه ها نباید از ۱۰ سانتی متر باشد تا خودروها و موتورسیکلت ها دچار حادثه نشوند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد وجود سرعتکاه های ساندویچی هستیم، گفت: از سازمان حمل و نقل و ترافیک درخواست می کنیم که نظارت کافی بر نصب سرعتکاه ها داشته باشند و حداقل ۳۰ متر قبل از سرعتکاه ها از علائم لازم استفاده شود. درخواست ما اهتمام جدی در این زمینه است.